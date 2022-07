Yina Calderón reveló el nombre del ex con el que volvería

En la dinámica de preguntas que se ha vuelto muy popular en redes sociales entre los influenciadores, la empresaria Yina Calderón decidió contestar algunas dudas de sus miles de seguidores.

Pero hubo una que quiso responder y además dar detalles de esta. Y es que Yina Calderón confesó que ella sí regresaría con un exnovio, pero como muchos saben que ella ha tenido varias parejas, quisieron saber más detalles y ella no dudó en contestarles.

Yina Calderón decidió dar detalles, y de entrada asegurar que sí volvería con un ex amor, y no, sino que además confesó que sería Julián, “el Negro”, la persona con la que ella se daría una nueva oportunidad en el amor. Y aunque destacó con lágrimas en los ojos que lo haría sin pensarlo, pero que esto no significa que le esté rogando volver o que lo hará ahora mismo, sí dejó saber la razón.

Y es que entre tantos amores que Yina Calderón ha tenido, este novio fue muy especial para ella porque según la misma empresaria, “él estuvo conmigo cuando yo no tuve nada, y eso quiere decir que se enamoró de lo que yo era, de nada más”, por esa razón siente que le daría una oportunidad porque hombres así, muy pocos.

Yina Calderón destacó que no se consiguen amores así ahora mismo y que siempre se debe valorar a quienes te quisieron cuando no hubo, porque de ahí, el amor de verdad.

Sin embargo, los comentarios no se hicieron esperar, pues más de uno consideró en redes sociales, que, aunque ella tenga muchas ganas de volver con Julián, quizás él no con ella. Lo cierto es que él no se ha manifestado ante estas declaraciones de la empresaria.

