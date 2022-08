“Es aún peor de lo que ustedes piensan”, Yina Calderón tras una noche de rumba

La empresaria Yina Calderón compartió un video a sus miles de fanáticos sobre cómo es en realidad una noche de rumba con ella.

Te puede interesar: Yina Calderón presumió la peluca que compró en casi tres millones de pesos

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la joven compartió un adelanto de lo que vivió en una fiesta con sus amigos.

Yina Calderón en una noche de rumba

“Terminamos vueltos m…..les grabe un pequeño video de “una fiesta conmigo” para que vean que es aún peor de lo que ustedes piensan (…) no imaginan todo pero todo lo qué pasó. Metí 15 personas en mi camioneta”, escribió en la descripción de la publicación.

Según detalló, el video completo lo reveló en su canal de YouTube, donde mostró ocho minutos, donde resumió lo que es en realidad rumbear con ella.

En la grabación se dejó ver momentos antes de arreglarse para salir, mostrando además cómo iba el proceso de mudanza, pues como destacó en días anteriores decidió irse del apartamento que había comprado debido a los inconvenientes que tenía con los vecinos y la administración del conjunto residencial.

Posteriormente se mostró junto a cuatro de sus amigos, con quienes decidió salir a bailar en una discoteca de la ciudad de Bogotá, según ella calentando motores, pues en realidad iban para otro lugar.

Después mostró al otro establecimiento al que decidieron ir, donde se mostró bebiendo y bailando; además de disfrutar las presentaciones de varios artistas que fueron invitados.

Tras terminar la fiesta terminó con varias personas en su camioneta, donde varios de ellos amanecieron durmiendo en el vehículo.

"Este es el verdadero contenido de yina.. Ella se hace viral es por estas cosas... Las cosas serias no son su esencia", "Te amoo", ""las cosas son peor de lo que parecen"... qué orgullo!!", "La rompimossssss". "Que rico la pasamos!!", "Mucha guachafita", "Esta mujeer no la daa ", "Y luego llorando que porque le quieren hacer algo o la dejan tirada", "Yo una vez metí 16 personas en una cautiva más un racimo de platano verde y babanos jajajaj", "Jumm que peligro ella es muy confiada hasta q no le pase nada no va a quedar contenta", "El payaso intentando cantar y bailar", "Menos mal todo cae por su peso... Mitomanaaaaaa", "así es hay que pasar bueno cuando se puede que chim...Dios ayuda está vieja o se va salir matando un día de estos por ahí bien habla miércoles y en estas de farraaa", "Esos son sus amigos jajajajajaj por la plata baila el perro mija boba careces de amor y mucho y más propio", "que party más cab** y aparezco yo", "Dios te bendiga siempre", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas.

No dejes de leer: Yina Calderón reveló la verdadera razón por la que no tiene novio