Yina Calderón se confiesa y revela si ella ha consumido drogas

Son múltiples las polémicas en las que siempre está involucrada Yina Calderón, debido a sus comentarios directos contra otros influenciadores, sus toques de guaracha y las fiestas que realiza en la que suele haber mucho alcohol, aunque recientemente ella dejó claro que nunca ha probado las drogas, pese a que han estado muy cercanas a ellas.

En su cuenta oficial de Instagram, la empresaria reveló una situación que le ocurrió cuando estaba haciendo algunas compras en el centro de la ciudad uno de los vendedores se le acercó y la invitó a que fueran a consumir drogas con él a lo que ella le respondió que no le gustan las drogas y que nunca las ha probado, una respuesta que dejó sorprendido al vendedor ya que creyó que Yina por tocar guaracha, consumía drogas ilícitas.

“Imagínense que el chico que me atendió en la piñatería, muy amable él, una vez termino mi compra se me acerca y me dice ‘Yina, ¿vamos a pegarlo?, vamos y lo pegamos’ y le digo ‘uy nené, mira es que a mí no me gusta la droga, es más nunca la he probado, no me gusta’ y el man se queda asombrado y dice ‘¿cómo así? Usted toca guaracha y no consume droga, no te lo creo”, relató Yina Calderón en sus historias.