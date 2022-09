Entre lágrimas, Yina Calderón revela que la abuchearon al subir a una tarima

La creadora de contenido y empresaria colombiana, Yina Calderón, quien recientemente fue víctima de la delincuencia con su vehículo, publicó una serie de videos en sus redes sociales para quejarse con sus seguidores acerca de una situación que le pasó en un evento de música popular.

En las historias de su cuenta de Instagram con más de un millón 100 mil seguidores, la polémica influencer explicó que estaba invitada a un evento organizado por un amigo suyo llamada Alan y que el cantante popular Alexis Escobar sería la persona encargada de amenizar la noche con su música.

En un momento del show, Alexis saluda a Yina y le pide que suba a la tarima, algo que no les gustó mucho a los asistentes del evento, pues, según ella, empezaron a gritarle ‘fuera, fuera’ para que se bajara del escenario.

De acuerdo con la historia contada por Yina, ella tomó el micrófono sólo para decir unas palabras positivas de sus amigos, pero, según ella, su propio amigo fue quien la invitó para hacerla pasar por esa situación tan incómoda.

“Alexis Escobar, que le agradezco, me cogió de la mano, me subió a la tarima. Cuando yo me subí a la tarima… todo el mundo empezó como que… alguien detrás de él dijo como que ‘fuera, fuera, fuera, fuera’ y me bajaron. Bebé vean, yo no necesito lamberle a nadie, o sea de verdad yo siempre he sido una hijuep*** pa’ todos ustedes” explicó la famosa.

Yina recordó la amistad que tenía con este señor llamado Alan y dijo que le daba lástima porque su carrera se le iba a caer y porque ella ha sido muy leal con él.

“De verdad Alan me invitó a este cumpleaños para ser su payasa y parce y me duele, cuando Alan, tú sabes que yo te he visto… hijuep***. No te digo nada porque yo soy una mujer, pero qué hijuep***, qué hijuep*** […] Me invitaron a esta fiesta de cumpleaños y me duele por mis seguidores, me duele porque hay gente que me ama por todo lo que ha sido para mí llegar hasta acá”