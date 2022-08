Yina Calderón revela qué influencers, tanto mujeres como hombres, le gustan

En las historias de su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, la creadora de contenido y Dj de guaracha colombiana, Yina Calderón, hizo una dinámica de preguntas para hablar e interactuar con sus seguidores de diversos temas.

La polémica influenciadora, quien recientemente dio su opinión sobre la relación de Lina Tejeiro y Juan Duque, habló de los influencers colombianos que le gustan, pues fue una de las preguntas que le hicieron los internautas.

“Me preguntaron también qué influenciador hombre colombiano y qué influenciadora mujer colombiana me parecen agradables, guapos, simpáticos, me gusta su contenido. De mujeres… me gusta el de Luisa Fernanda W, a lo bien que sí me gusta. Y de hombres que incluso el pelao está más bueno que queso con bocadillo, que bonyurt con chocorramo, claro que a mí me gusta es el mexicano Bernardo ustedes saben, pero pues también me gusta el contenido de este pelao Soy Roki creo que se llama. Sí, ellos dos, ellos dos me agradan” explicó Yina.