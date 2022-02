Yina Calderón respondió a amiga de Epa Colombia sobre sus fajas

Yina Calderón, en medio de risas, respondió a la ‘Barbie’ colombiana -amiga de Epa Colombia- sobre la composición de las fajas que comercializa, producto estrella de su emprendimiento.

La ‘Barbie’ aprovechó unos videos que montó Yina donde se ven unos bultos grandes que dicen “harina de trigo”. ‘Barbie’ compartió uno de los clips y escribió: “Dijo que los shampoo de la Epa cuestan 3 mil pesos y las fajas de ella cuánto cuestan si están hechas de harina de trigo fortificada”.

Luego que las stories de la ‘Barbie’ se hicieran tendencia, la DJ salió a aclarar la situación y defender su empresa. Yina aseguró que “no se puede” fabricar fajas con harina y que en esos bultos sí venían fajas porque las habían empacado ahí para enviarlas desde Bogotá a Medellín. En la capital antioqueña Yina abrirá su nueva tienda.

“Esto no lo está diciendo Epa, lo está haciendo una amiga de ella… me da hasta risa. Uno no puede hacer fajas de yeso con harina porque entonces cuando uno las prepararía quedaría como un “masacote” de pan, entonces no se puede”, fueron las primeras afirmaciones de Calderón por medio de una de sus cuentas en la red social de Instagram.