Así respondió Yina Calderón a quien la tildó de “fea y ordinaria”

La influenciadora Yina Calderón respondió a miles de sus fanáticos algunas inquietudes sobre su vida personal.

A través de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de un millón de seguidores, la joven activó la herramienta de preguntas con su dinámica de “cómo creen que es ella”.

Allí una seguidora la tildó de “fea y ordinaria” y ella sin problema le respondió.

“Mira que yo no lo sé con lo de fea, pero mucha gente me la encuentro y dice ‘parce te ves totalmente diferente en persona’, esto no me ayuda casi y ordinaría sí, yo soy súper ordinaria parezco un niño, soy como un hombre metido en el cuerpo de una mujer, ordinaria a morir” , expresó.

Asimismo, señalaron que parecía ser “borracha” y que le gustaran bastante las drogas, a lo que ella mencionó que en la primera descripción tenía razón, pero en la segunda no.

“Tienes y no tienes razón, borracha sí, sí me gusta tomar, ni siquiera soy fiestara, que me ponga a bailar, no, soy cantinera. Droga no soy, no me gustan las drogas, pero no los juzgo porque más de uno piensa que sí”, dijo.