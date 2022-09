Yina Calderón está feliz porque recuperará su aspecto físico

La joven empresaria Yina Calderón anunció que faltan pocos días para que vuelva al quirófano, pues se realizará un nuevo retoque estético. En esta oportunidad la influenciadora busca mejorar su parte trasera, pues aseguró que le gusta tener el “rabito grande”.

Yina Calderón no dijo la fecha exacta en la que se realizará la intervención quirúrgica, pero aseguró que tendrá informados a sus fanáticos de quién la operó, el tamaño, y todo lo relacionado con la operación.

Asimismo, Yina compartió un par de fotografías frente al espejo en las que presumió su figura. En la primera de estas imágenes, Yina dejó ver además la cicatriz que tiene en sus glúteos, luego del retiro de biopolímeros.

“Esta semana es importante para mí porque confiando en Dios me vuelvo a colocar mis prótesis y eso me hace feliz pues la verdad a mí me gusta tener el rabito grande”, dijo Yina sobre su nueva operación.

Sobre la marca que le quedó en su cuerpo por el uso de biopolímeros, dijo que “esta cicatriz me recuerda todo el proceso que me tocó vivir! Este veneno que gracias a Dios y el cirujano logre sacar de mi cuerpo”. Yina agregó que le tocó esperar 12 meses para volver al quirófano para retocarse sus glúteos y que ya quiere verse de nuevo con una “colita grande y llamativa”.

Como era de esperarse, el anuncio de Yina recibió rápidamente decenas de reacciones de fanáticos que apoyan su decisión y de personas que no están de acuerdo con este tipo de cirugías estéticas.

“Yo te adoro mucho, pero no aprendes”, “pero con esa cicatriz, si como que no”, “Dios te bendiga y tengas una pronta recuperación un fuerte abrazo”, “Ojalá se la realicen bien. Que el tamaño de la cola concuerde con sus piernas”, “mujerrr nooo”, fueron algunos de los comentarios que recibió Yina en una de las cuentas de Instagram de su empresa de fajas.

Algunos seguidores le recomendaron a Yina Calderón realizar fuerte rutinas de ejercicio, en vez de las cirugías estéticas para mejorar sus glúteos.

Recordemos que Yina Calderón ha dicho en anteriores oportunidades que su meta es ser reconocida como la ‘Barbie’ colombiana y para esto se ha sometido a varias cirugías estéticas en el abdomen, rostro y busto para mejorar su apariencia y parecerse cada vez más a la reconocida muñeca.