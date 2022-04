Yina Calderón recordó particular casting con el que participó en Protagonistas

Yina Calderón es una de las empresarias más controversiales de los últimos tiempos, la influencer suele estar en las primeras páginas de las noticias del entretenimiento por sus diferentes fiestas, procedimientos estéticos, fotos, looks y polémicas con otros generadores de contenido digital.

Te puede interesar: Yina Calderón sorprendió al mostrar Cuba en la actualidad

Yina participó en el año 2013 en el reconocido reality del Canal RCN ‘Protagonistas de Nuestra Tele’, programa que compartió con personajes como Ana Torres, Manuela Gómez, Omar Vásquez, Gaby Garrido, Johanna Yepes, Sergio Arévalo, entre otros.

La joven siempre se ha caracterizado por su carisma, por decir las cosas ‘sin pelos en la lengua’, y por su faceta artística y emprendedora.

A través de sus redes sociales, la empresaria de fajas compartió un emotivo recuerdo de cuando participó en Protagonistas de Nuestra Tele. Yina Calderón aprovechó para publicar la audición con la cual logró ser parte de este reality.

Hoy vi este casting han pasado 9 años y pensé varias cosas. 1: que definitivamente no se debe creer en las promesas de los hombres. 2: que no se dieron cuenta, pero estaba “cagada” literal del susto, 3: que tenía toda la razón en decir que era una pelada echada para delante. Pero lo que no sabía era lo que me venía pierna arriba desde ese día el cual cambió mi vida para siempre