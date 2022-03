Yina Calderón recibe felicitaciones y críticas al mostrar su abdomen

La polémica empresaria Yina Calderón es el centro de atención continuamente en las plataformas digitales por sus confesiones, rumbas, su sueño de convertirse en una “Barbie”, proyectos y manifestaciones sobre otros influenciadores.

La Dj ha logrado despertar amores y críticas en las redes por su estilo y personalidad. Las últimas semanas, desde que confesó que una de sus metas era ser reconocida como la “Barbie colombiana” y decidió someterse a varias cirugías para alcanzar ese propósito, Yina ha llamado la atención por los resultados de la intervención quirúrgica que se realizó para disminuir drásticamente las medidas de su cintura.

La empresaria de fajas compartió en sus diferentes cuentas de Instagram una foto frente al espejo del baño donde presumió los avances de su proceso de recuperación. La imagen en la que Calderón usa un sujetador negro y un pantalón del mismo color fue aplaudida por varios y desacreditada por otros.

“Estás muy bonita me encanto tu cirugía”, “Estás quedando súper!”, “Parce anda por buen camino”, “me pareces admirable pero casi no me gustan los tatuajes”, “Barbie, ni operándose”, “me encanta ver como poco a poco le estas cerrando la boca a muchos”, “estas quedando super bonita”, “Sigues inflamada?”, fueron algunos de los mensajes que dejaron en la red para Yina.

En su post, la influenciadora además aprovechó para manifestar que pronto tendrá noticias de nuevos proyectos, que las audiciones para su reality ‘Se armó la gorda’ están por iniciar y que se encuentra muy motivada a seguir luchando por sus sueños.

