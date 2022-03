Tras fiesta, Yina Calderón promete nuevamente no beber alcohol durante dos meses

La reconocida empresaria de fajas Yina Calderón festejó hace unos días en Guatapé con una gran fiesta y en compañía de amigos cercanos sus dos primeros meses sin alcohol en su cuerpo. Allí, obviamente, Yina bebió algunos tragos y mostró en sus redes lo mucho que disfrutó de la celebración.

La Dj sorprendió en las redes al realizar una nueva promesa y dijo que definitivamente no tiene “fuerza de voluntad” para dejar de beber por lo que acude a las promesas.

“Cumplí mi promesa de no tomar durante dos meses, hoy arranco promesa nuevamente porque me toca con promesas, porque la fuerza de voluntad no me da”, dijo por medio de stories en la red social de Instagram.

En la red, Yina también compartió una imagen frente al espejo presumiendo los resultados de las recientes cirugías estéticas y aseguró que tendrá nuevas sorpresas para sus seguidores.

“…tengo muchas sorpresas que no se imaginan, pronto estaremos informando los castings para el reality @SeArmoLaGordaOficiaal desde hoy no voy a tomar hasta el 9 de Mayo… mejor dicho, estamos de unas motivaciones, de unas sorpresas, que van a quedar así (emoji de cara sorprendida) yo sé por qué sé los digo, yo sé hijas, yo sé”, escribió Calderón.

Y en las historias, la famosa empresaria continúo manifestando lo feliz que está con sus proyectos y confesó que está trabajando fuertemente para regalarse un lujoso auto al final de año.

“En cuanto a mi tienda de pelucas ya estoy próxima a abrirla, les tengo una sorpresa… bebé es que vengo recargada, en Guatapé me recargué. Estoy muy contenta porque estreno mi reality, ustedes saben que a mí siempre me ha gustado la maric*/*da, entonces chévere. También se vienen muchos toques, eso también esta fluyendo. Estoy como con otra atmósfera, me veo hasta más joven ¿Qué será lo tengo? Voy a estrenar mi marca de tintes”, dijo Yina en las plataformas digitales.

“Yo me quiero comprar un Ferrari en diciembre, mi mamá no me deja, pero si sigo así de juiciosa yo puedo”, agregó.

