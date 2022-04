Juliana y Yina Calderón presumieron supuesta invitación a boda de Valdiri

El pasado lunes Andrea Valdiri y Felipe Saruma se robaron la atención de los internautas, pues en las ultimas horas varios allegados a la pareja comenzaron a compartir con sus seguidores una intrigante invitación que avivó los rumores de una boda.

Sin embargo, al pasar el día se fueron revelando más detalles de lo que venía dentro de aquel curioso paquete, pues lo único que se sabía en un principio era que contenía una costosa botella de Whisky y un par de sobres.

No fue hasta que la exprotagonista de novela y actual empresaria Katerin Peláez dedicó un emotivo mensaje para Andrea Valdiri que terminó confirmando lo que todos sospechaban: la unión matrimonial entre los creadores de contenido.

Sin embargo, personalidades como Yina Calderón no fueron invitados a la ceremonia debido a que ambas mujeres han tenido un par de disgustos, el más reciente de ellos, cuando Yina criticó la cirugía de Valdiri.

Sabiendo que jamás recibiría una invitación, Juliana Calderón decidió bromear al respecto al recrear aquel paquete, pero con diferentes objetos que simulaban el contenido de la caja original.

“No me lo van a creer, pero ya me llegó la invitación de la señorita Andrea Valdiri y Felipe Saruma al matrionio”, dice la joven mientras enseña una botella con agua y una nota escrita a mano. “Dicen que no nos mandaron trago que, porque nosotros tomamos mucho, entonces agüita (…) Yina, qué vamos a hacer, qué pinta nos vamos a poner”.