Yina Calderón presumió su cintura en pequeños bikinis

La empresaria de fajas Yina Calderón viene an unciando desde hace varias semanas que se dará unas vacaciones en la república cubana, juntio a una de sus hermanas, para comenzar las vacaciones que tenpia pendiente para Brásil. Este nuevo destino, fue elegido según palabras de Yina, no solamente por fines turísiticos sino también culturales.

"¿Por qué escogimos Cuba? por que quiero conocer la realidad de Cuba, quiero que sea un viaje cultiural, de aprendizaje, de demostrar si existe o no existe una realidad, demostrar las cosas lindas, divinas, las cosas buenas, la comida, por eso elegimos Cuba con mi hermana, realmente íbamos a ir a Brasil, porque yo me debo un viaje allá, pero no me importa, lo voy a hacer dentro de poquito, pero por eso lo elegí", reletó Yina en sus historias de Instagram.