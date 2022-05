Yina Calderón se pronunció frente a la polémica protagonizada por su mamá

Yina Calderón decidió pronunciarse frente a la polémica protagonizada recientemente por su mamá Merly Ome y la pareja de la mujer, en donde uno de sus amigos salió fuertemente agredido por ambos.

Recientemente, y a través de sus redes sociales, Merly decidió contar su versión de los hechos luego de que Alex, el amigo de su hija, realizara un En Vivo en Instagram contando el por qué tenía su ojo derecho completamente morado.

En aquella ocasión la madre de Yina manifestó que durante su estadía en Medellín el joven le había ofrecido quedarse en su apartamento para que no pagara hotel, pues ella solo iba por unos días para ver cómo iba la tienda de su hija ubicada en este lugar. Sin embargo, confesó que se había arrepentido de haberle aceptado aquel ofrecimiento.

Ahora, varias horas después de que su madre saliera públicamente a contar su versión, Yina intentó mostrarse neutra ante la situación, pero terminó defendiendo a su mamá.

“Nenes, yo no iba a hablar acerca del tema, porque me iba a ir a cine, pero voy a darle como punto final para que no trascienda. Nosotros teníamos un amigo en Medellín. Sigue siendo mi amigo, yo creo que todos los seres humanos cometemos errores, y tuvo una discusión con mi mamá después del toque mío”, comenzó relatando Yina.

La empresaria comentó que todo inició porque ella quería seguir la fiesta y Alex la apoyó, por lo cual su madre se enojó y le pidió que no le acolitara sus ganas de continuar enfiestada. Esta versión, de hecho, coincide con la de Merly Ome, quien también relató algo parecido.

“Yo me iba a ir como a las cinco de la mañana, entonces mi mamá no me dejó salir. Entonces el chico como acolitarme. Mi mamá se puso muy brava, le dijo que no me acolitara. Él empezó a decir muchas groserías, a decirle a mi mamá muchísimas groserías y ustedes saben que nosotras somos muy alebrestadas, como que le tiró a mi mamá al pelo… Pero no, eso se agarraron cuando choca, choca, fleque, fleque. Ustedes saben cómo es la vuelta. Entonces ya el man se puso muy pesado y la pareja de mi mamá como que no se soportó y le zampó un puño”.