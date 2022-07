Yina Calderón le pide a Andrea Valdiri que deje de utilizar su nombre

La semana pasada se vivió un nuevo enfrentamiento en las redes sociales entre Yina Calderón y Andrea Valdiri y todo debido al comentario que un internauta le hizo a la barranquillera, comparando el peinado que tenía, con el de Yina, algo que generó un intercambio de comentarios en donde Valdiri afirmó no estar en el mismo nivel que la empresaria de fajas, además la comparó con un trapero, y por su parte Yina Calderón respondió recordándole el escándalo de la supuesta infidelidad de ella con Michael Ortega cuando él estaba casado con Laura Jaramillo.

Durante el fin de semana, tanto la influenciadora como la bailarina se dedicaron a cumplir con sus diferentes compromisos, por eso no se volvió a tocar el tema, sin embargo, los internautas sí lo tenían muy presente, por eso uno de ellos le preguntó por la razón, por la que supuestamente ella borró el video que le dedicó a Andrea Valdiri en sus redes sociales.

Al respecto, Yina Calderón aseguró que ella no borró la publicación ya que lo que ella dice, lo sostiene y recordó que Valdiri, al igual que otros influenciadores utiliza su nombre para seguir figurando, así que ella anunció que “ya no le va a seguir el juego” a Andrea Valdiri pese a que ella fue la que empezó atacándola.

“Yo no borré nada hacia la señora, yo soy una mujer que tengo bien puestas las …., ustedes ya saben, y todo lo que digo lo sostengo, es más, hay veces que digo nombres (…) me puse a pensar ella fue la que arrancó, nombrándome y decía yo que si ella me nombró y arrancó la pelea, es porque sabe que nombrándome a mí, aunque ella me triplique en seguidores, va a estar vigente porque sea yo buena, sea yo mala, una loca, una lo que sea , soy la que estoy ahí”, dijo Yina Calderón en una de sus historias.