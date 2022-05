Yina Calderón pasó un mal momento antes de uno de sus toques como DJ

La empresaria Yina Calderón se encuentra nuevamente activa con sus eventos como DJ desde hace un par de días, por lo que se le ha visto desplazarse en diferentes ciudades y pueblo para llevar a cabo sus diferentes shows musicales.

Recientemente la vendedora de fajas viajó a Barbosa para presentarse en un evento en el que tocaría varias de sus famosas mezclas de guaracha, pero minutos antes de su presentación sufrió un amargo episodio que casi hace que cancele el evento.

A plena noche, y a través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yina se mostró en medio de lágrimas para comentarle a sus seguidores lo que le acababa de suceder por querer ser amigable con los fanáticos que se encontraban allí.

Resulta que, al llegar a Barbosa, Yina fue abordada por varios seguidores quienes emocionados le pidieron insistentemente una fotografía y la joven accedió. Sin embargo, este acto de nobleza casi le cuesta una de sus presentaciones.

Según comentó la influenciadora, al abrir la puerta de su automóvil para saludar a los jóvenes las dos memorias USB en las que tenía toda su música para llevar a cabo su presentación fueron destruidas.

“Ustedes no saben lo que me pasó. Imagínense que llegamos a Barbosa y unas personas me pidieron unas fotos y les abrí la puerta de la camioneta y se vinieron todas las personas y la memoria de la música, las dos las tenía colgadas aquí y se dañaron. Es que todo el mundo se me subió, estaba toda mi música para tocar hoy”, expresó la empresaria.