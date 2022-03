Yina Calderón mostró su abdomen “sin filtros” y recibe críticas

La empresaria de fajas Yina Calderón en sus últimas publicaciones no ha perdido oportunidad para alardear los resultados de sus más recientes cirugías en la cintura y abdomen causando polémica en las redes sociales con las imágenes.

Te puede interesar: Yina Calderón cantó y bailó RBD dejando ver su pequeña cintura

Calderón respondió con un corto video a las personas que han insinuado en las plataformas digitales que ella usa filtros en sus post y que no es cierto que se sus medidas hayan disminuido.

El video tomado presuntamente de manera casual mientras Yina espera para realizarse un nuevo tatuaje en la pierna fue visto por más de 50 mil personas en menos de cuatro horas y recibió decenas de comentarios de personas que critican las intervenciones quirúrgicas que se ha realizado Yina.

“-(camarógrafo) Este video es para los envidiosos, los que dicen que la cintura de Yina es de mentiras, Yina usted qué tiene que decir -(Yina) Vea que dizque es filtro, no bebés”, fue el diálogo entre la mujer que estaba filmando y la empresaria con el que querían aclarar que los resultados que ha mostrado Yina por medio de diferentes publicaciones son ciertos.

Sin embargo, los comentarios que recibió la influenciadora fueron en su mayoría negativos. Entre los más de 200 comentarios, también se leen algunos elogios a Yina y mensajes de personas que manifestaron su admiración por la creadora de contenidos.

“Que impresión enserio No es bonito me da antes como susto”, “ya dijo q eso fue grabado sin ella darse cuenta jajaja si hasta el short se bajo”, “Esa platica se perdiooooooooo “, “yo no te envidio”, “no decimos que es de mentira sino que un resultado de cirugía mal hecha”, “Ella es feliz así y es lo que importa”, “muy linda”, “estás quedando full divina”, fueron algunos de los mensajes que recibió la empresaria.

No dejes de leer: ¡Como una ‘Bichota’!, así se siente Yina Calderón y desata comentarios en redes

Mira también: Yina Calderón se comparó con una muñeca Bratz y desató comentarios

Te recomendamos: Yina Calderón hizo radical cambio en su zona íntima y así lo contó