Yina Calderón mostró su figura sin filtros y prometió recuperar sus medidas

La empresaria e influenciadora Yina Calderón nuevamente ha llamado la atención de decenas de internautas por cuenta de su apariencia física. Recordemos que la joven se ha sometido a varias cirugías estéticas en búsqueda del cuerpo ideal, para ella, y ha dicho que quiere ser conocida como la ‘Barbie’ colombiana.

Yina Calderón y los resultados de los biopolímeros

Hace una semana, aproximadamente, Yina Calderón posteó un video, en una de las cuentas de Instagram de su empresa de fajas, en el que mostró la apariencia real de sus glúteos, luego de que le retiraran parte de los biopolímeros.

La empresaria mostró como el músculo se le cayó y la piel quedó bastante flácida, además, reveló que piensa someterse a una nueva cirugía estética para reconstruir esta parte de su cuerpo. Mientras tanto, Yina manifestó que usa fajas para disimular el aspecto de los mismos.

“…el problema me lo ocasionó los BIOPOLIMEROS que de verdad MATAN, mientras tanto para solucionar uso FAJA la mejor opción para levantar los glúteos”, escribió Yina en la descripción del video.

La cintura de Yina Calderón

Ahora, la joven emprendedora compartió con sus seguidores otro video frente al espejo, en el que evidenció la apariencia de su cuerpo entero sin filtros. Junto al clip, Yina aceptó que había subido de peso, pero que ha estado juiciosa porque quiere recuperar las pequeñas medidas que tenía hace unos meses, cuando recién se había operado para tener una cintura de ”muñeca”.

“Les mostré exactamente hace una semana que estaba más gruesita porque literal “me como una empanada y al otro día se me nota“ adicional si no te cuidas la cirugía plástica “esa platica se perdió”, pero he estado juiciosa y si se dan cuenta de nuevo estoy reduciendo cintura les prometo en otra semana estar de ataque”, fueron las palabaras que usó Yina Calderón para acompañar el video.

Yina Calderón divide las posturas en las redes sociales

La publicación en la que Calderón prometió a los internautas que muy pronto estará “de ataque”, dividió las posturas de todos en las redes sociales, pues hubo quienes la apoyaron y otros la criticaron.

Con el video Yina recogió más de 3 mil likes y decenas de comentarios, entres estos se puede leer mensajes como: “la veo igual”, “la cinturita pa’ cuando”, “estás divina”, “esa platica se perdió”, “eres una guerrera”, y “hermosa”.

Algunos seguidores le recomendaron a Yina cuidarse en la alimentación y realizar ejercicios para que le ayuden a tonificar los músculos. Asimismo, le pidieron no someterse a nuevas cirugías estéticas y aceptar su belleza natural.