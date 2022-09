Yina Calderón mostró los resultados de su procedimiento

Hace tan solo unas horas que el nombre de Yina Calderón se apoderó de las tendencias nacionales, al conocerse que entraría nuevamente al quirófano para aumentar el tamaño de sus glúteos y reconstruir estéticamente, las secuelas que dejaron sus procedimientos de extracción de biopolímeros.

Recordemos que es por dicha razón que la empresaria debió renunciar a sus antiguas prótesis, porque mientras limpiaba su organismo de dicha sustancia, debía tener su órgano libre, para dar espacio a que sus tejidos se recuperaran debidamente y soportaran el peso de un nuevo implante.

Tras horas de especulaciones, donde la propia Yina exteriorizó sus nervios por los peligros que representan todas las intervenciones, se pronunció hace unas horas, para revelar que todo había salido según lo pleneado y que había quedado muy contenta con los resultados.

Por si fuera poco, la empresaria de fajas dejó ver detalles de su entrada al quirófano, donde reveló primero que volvió donde su cirujano de confianza y segundo, dejó ver detalles de su intervención.

Recordemos también que previo al procedimiento, Yina hizo pública las consecuencias a las que ella se sometía siempre que se había cualquier tratamiento estético y por ello añadió que aunque tiene nervios, está también muy emocionada por ver los resultados.

La cirugía plástica, aquí donde sea y con el cirujano que sea es un riesgo, puedes despertar, no puedes despertar, puedes salir o puedes no salir, obviamente tienes que ir a lugares responsables, con un equipo responsable, con un anestesiólogo, aunque siempre es un riesgo, yo sé que todo me va a salir bien, pero les pido a todos que me deseen mucha suerte y espero que nos volvamos a ver.