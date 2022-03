Yina Calderón le respondió a Nicolás Arrieta tras acusarla de presunta estafa

La empresaria Yina Calderón le respondió al influenciador Nicolás Arrieta luego de que este revelara presuntas estafas de publicidades de algunos de sus colegas, entre ellos la exprotagonista.

Te puede interesar: Yina Calderón mostró cómo está su cicatriz en el abdomen tras intervenciones

Tras esto, Yina no se quedó callada y por medio de sus historias en su cuenta de Instagram le envió un contundente mensaje.

“Yo pocas veces hago publicidad, yo nunca hecho concursos, hice uno hace dos años de la moto y la regalé.

Yo le voy a pedir que me deje quieta, al que está quieto se deja quieto, a mí no me esté metiendo en sus chimb**** de imágenes de nada, yo no soy una boba como los otros que se va a dejar, déjeme quieta y no es una amenaza ni una advertencia porque las redes no son pa' eso, pero déjeme quieta, es mejor dejar quieta a cierta gente porque hay gente que no se aguanta tantas chanzas. Uno no está solo, déjeme quieta porque no respondo, conste que le advertí”, expresó.