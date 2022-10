Yina Calderón le envió crudo mensaje a Yeferson Cossio: "deje de victimizarse"

En los últimos días el nombre de Yina Calderón y sobre de su progenitora Merly Ome se convirtieron en blanco de críticas en redes sociales y medios de comunicación tras dar polémicas apreciaciones sobre reconocidos creadores de contenido del país cafetero, en su mayoría, de personajes con los que Calderón ha tenido controversias.

Ese fue el caso de Andrea Valdiri, Yeferson Cossio, Epa Colombia, La Liendra, La Jesuu entre otros, que no vieron con gracia, los juicios sin fundamento que lanzaron las mujeres, según ellos "por llamar la atención". Entre todo, la mayor sorpresa y molestia fue con Doña Merly, por prestarse según influencers e internautas, para acolitar las estrategias de su hija por sonar en medios.

Ese fue el caso de la creadora de contenido La Jesuu, quien no guardí silencio ante las declaraciones y con contundente mensaje, dejó clara su decepción por esos comportamientos tan bajos y recordó que no le interesa rodearse de personas así de dañinas. Yeferson Cossio por su parte, reconoció su problema de adicción, mismo que ya está superando pero dejó claro que por nada del mundo le interesa tener cercanía con estas mujeres.

Primero expresó que estaba viendo personas muy victimizadas por los comentarios que había hecho y su mamá y les replanteó que para qué estaban en redes sociales sociales si no iban a aguantar las críticas, peor si fomentaban las burlas contra otros. Tras esto, le envió un mensaje directo a Yeferson Cossio.

Este es un mensaje pa' Cossio que no hace más que victimizarse, no bebé, no hay que victimizarse, o le recuerdo a él cuando con su amigo japones se puso a burlarse de mí y a ridiculizarme en las redes sin yo siquiera conocerlo, humillándome en redes sociales, pero ahí sino, pero ahora soy yo la que dice algo y ahí si se hacen las víctimas, estamos en una red social donde uno asume las consencuencias.