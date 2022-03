Yina Calderón hizo radical cambio en su zona íntima y así lo contó

Yina Calderón recientemente generó gran asombro entre sus fanáticos luego de haber dado a conocer que se había realizado una nueva intervención quirúrgica.

La mujer decidió aparecer a través de las historias de su cuenta de Instagram, indicando que tenía que guardar reposo pues había estado por la magna en la clínica porque se había hecho “una cosita”.

No obstante, después de indicar que se iba a poner a ver una película para poder guardar reposo, habló del por qué se había practicado sus cirugías con el doctor que estuvo a cargo de su cambio y el por qué con otros profesionales no, indicando que quien la había intervenido sabía lo que ella quería.

Posteriormente a esto, la famosa también aseguró que se había hecho una reconstrucción en su zona íntima y aceptó que le gustaban las cirugías.

“Rejuvenecimiento vaginal digamos que no es como para quedar virgen de nuevo, me equivoqué ahí porque no es para eso…Es más como para rejuvenecer… Yo soy una loca. A mi me encantan las cirugías ¿qué hago? me pudiera cambiar el color de los ojos, lo hago”, confesó.