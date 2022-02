Yina Calderón hizo confesiones subidas de tono

Para nadie es un secreto que la empresaria de fajas Yina Calderón, ha sido reiteradas veces sancionada en su cuenta de Instagram, por contenidos inapropiados y otras razones, que ella misma afirma desconocer.

Esto, ha hecho que su perfil este limitado para ciertas actividades como hacer en vivos y dinámicas de interacción como la caja de preguntas, porque la app se las borra casi que de inmediato.

Por ello, aprovechó sus historias para responder algunas de las preguntas más comunes de sus seguidores, que no pudo responder en el cajón. La primera fue sobre la última vez que había tenido relaciones nsexuales, a lo que confirmó quen desde que temrinó con su último novio, Andrés Arévalo. "Yo no me acuesto con nadie que no sea mi novio".

Después le preguntaron cuántos novios había tenido y confirmó qiue tres. "Tuve uno con el que duré 5 años y fue antes de protagonistas de novela, con el segundo duré 3 años que ustedes lo conocieron y el último año y medio, pero se murió entonces no he sido muy noviera", respondió.

Luego confesó por qué no asistía a los eventos a los que si van muchas famosas. Dijo que el 50% no la invitaban por su fama de polémica y que al otro 50% no asiste, porque no le gusta la hipocresía que se respira en esos encuentros, "no me gusta ir".

Tras esto, dio su opinión sobre el video íntimo y fotos de Yeferson Cossio, que están rondando en la web.

Qué pienso de un poco de fotos que están que me mandan de Cossio, empelota, pues tiene el bate que mató a Betty...pues a mí me cae bien el tipo, normal, ya dejen tantpo taboo en las vueltas, normal

Finalmente, confesó que su reality comenzará la siguiente semana e invitó a todos a que estén pendientes en su página. Concluyó diciendo, que lo que más odia de las personas es que les falte humildad, que sean egocéntricas e hipócritas.

