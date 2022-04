¿Romance a la vista? Yina Calderón habló sobre clip con el "Rey de las Extensiones"

La creadora de contenido Aida Victoria Merlano, ha estado en constante tendencia por los adelantos que estaba dando de lo que sería su cumpleaños, mismo que se celebró este jueves 21 de abril, en un lujoso salón de eventos, donde se reunieron reconocidas caras de la farándula nacional, para homenajear su vida, entre las que se destacan Lina Tejeiro, Yina Calderón, Lina Arroyave, entre otros.

Te puede interesar: Aida Victoria Merlano habría recibido millones por parte de sus invitados

Tal y como lo prometió, su evento no pasó desapercibido y tanto los lujos y excentricidades de la fiesta, como las situaciones que se dieron con los invitados, han desatado múltiples reacciones por parte de los internautas. Entre esos casos está el de la empresaria de fajas Yina Calderón, quien dio bastante de qué hablar tras pasarse de tragos en el evento y sobre todo, porque se le vio muy cercana con el estilista mejor conocido como "El rey de las Extensiones" en redes sociales.

Así se evidenció en un video compartido por reconocida página de entretenimiento digital, donde se les vio cogidos de la mano, mientras la homenajeada (Aida Victoria) estaba en medio de un circulo hecho por los invitados, que le cantaban el feliz cumpleaños.

Yina Calderón habló sobre el video que confirmaría supuesto romance con El Rey de las Extensiones

Tras la ola de comentarios que recibió el clip, la ex protagonista de novela dedicó gran parte de sus historias para darle fin a los rumores y aclarar que entre ellos, solo existe una fraternal amistad de muchos años, pero ningún interés emocional de por medio.

Ustedes saben que yo soy súper frentera a morir, pero frentera...una página de chismes acaba de subir un video, donde yo estoy cogiendo de la mano al Rey de las Extensiones, que me da hasta risa, ¿que nos da? risa, el Rey es amigo mío hace como nueve años, yo lo cojo de la mano porque el es como mi hermano, como que me siento tomada y lo agarro de la mano, pero hasta ahí.

Sus palabras no quedaron ahí y continuó expresando que el estilista no es para nada de su gusto y que lo más importante es que es un hombre casado y tiene mujer y que eso, ella lo respeta a toda costa y que solo lo ve como un hermano, como un amigo muy entrañable. Añadió además que si se toma la molestia de salir a explicar y desmentir los rumores, no es por darle gusto a la gente, sino por respeto a la esposa, porque no le gusta que su nombre y el de su amigo, se estén vinculando con fines que no son.

Te puede interesar: Con radical cambio de look y pequeño vestido, Aida Victoria celebró su cumpleaños

No dejes de leer: Yina Calderón rompió los protocolos de la fiesta de Aida Victoria Merlano