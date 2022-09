Con fuertes imágenes, Yina Calderón habla sobre su proceso para ser ‘Barbie’

La empresaria Yina Calderón es una de las jóvenes influenciadoras que permanentemente están dando de qué hablar en las redes sociales por sus declaraciones, emprendimientos, sugestivas imágenes o, en el caso de Yina, sus procedimientos estéticos.

La huilense, con 31 años, ha ingresado en varias oportunidades al quirófano con el fin de mejorar su apariencia física. La joven se ha realizado cirugías en su rostro, abdomen y glúteos, y ha manifestado en varias oportunidades que se realizará otras con el fin de ser conocida como la ‘Barbie’ colombiana.

“Como Yayita”, así espera lucir Yina Calderón tras procedimiento en sus glúteos

La más reciente cirugía de Calderón fue en sus glúteos, una parte de su cuerpo que la tenía bastante acomplejada luego del retiro de biopolímeros. En sus redes sociales, Yina mostró en varios videos como el músculo se le había caído y lucía bastante flácido luego del fuerte proceso que tuvo que vivir para eliminar gran parte de esta sustancia en su cuerpo.

De hecho, Yina para demostrar que sus cirugías no eran sólo “capricho” decidió mostrar sin filtros el estado real de sus glúteos y las cicatrices que tiene. Y unas horas antes de entrar a la sala de cirugías, dijo que esperaba lucir como “Yayita”, la recordada novia de Condorito quien llamada la atención en la famosa historieta por su atractivo físico y grandes atributos.

Yina agradece por el apoyo de sus fans

Tras la cirugía, Yina dejó ver parte del procedimiento y aprovechó para agradecer al médico y las personas que manifestaron su apoyo por medio de las plataformas digitales. En su mensaje, la empresaria aseguró que se debe cuidar bastante por la complejidad de la cirugía.

“Sali del quirófano, gracias a Dios, la vida me dio otra oportunidad, gracias al Doctor Amariles por todo, de verdad qué eres un cirujano muy duró, te felicito, muchas gracias de verdad”, dijo Yina en la parte de su publicación.

Luego, afirmó que todo había salido bien y que estaba muy feliz por los múltiples mensajes que había recibido: “… gracias a todos ustedes por sus hermosos mensajes, escuché la gran mayoría mientras me los leía mi mamá cuando acababa de salir y no sabe la alegría que me dio al escuchar con detalle cada uno de ellos. Los amo con todo mi corazón, son lo mejor”.

Yina Calderón asimismo insinúo que no será la última vez que visite al cirujano por su idea de convertirse en ‘Barbie’ sigue en pie y, seguramente, para esto necesitará de nuevos procedimientos estéticos.

“¡Ahora sí a recuperarnos con todos los poderes Sayayayines activados! Me operó finalmente y voy a seguir mi proceso de convertirme en Barbie y claro reconstruir mi cola, así qué pendientes de mi página oficial @YinaaCalderonBarbie ¡Aquí les muestro todos mis procedimientos!”, añadió Calderón en su post.

Los comentarios en las redes sociales sobre el procedimiento de Yina en sus glúteos

Como siempre, la emprendedora recibió varios comentarios, likes y emoticones en su publicación. Algunos en contra y otros a favor, así como mensajes de personas que le recomiendan realizar rutinas de ejercicio.

“Cuídese mucho y ya juiciosa, nada de excesos, cuantas se mueren en 1 cirugía y cómo dice Dios le ha dado la oportunidad de seguir viviendo”, “poder Sayayín mi guerrera”, “Siempre dice que se va a cuidar y a los 8 días esta borracha! Piense en su salud y en su vida!”, “mujer berraca”, “Las Barbies no tienen la cara tatuada @oficialdjyinacaldero borrate los tatoo y así te vas a ver mejor”, “me alegro por ti”, fueron algunos de los mensajes que recibió Calderón en la red social.