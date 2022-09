Yina Calderón fue víctima de la delincuencia con su vehículo

La empresaria de fajas Yina Calderón se tilda como una de las mujeres más habladas y comentadas en redes sociales en los últimos años, pues la ex participante de "Protagonistas de Novela" siempre se ha caracterizado por particular personalidad extrovertida y sin pelos en la lengua, algo que, en ocasiones le ha traído más de un problema por sus opiniones sobre otras celebridades.

Asimismo, otro de los temas por los que la influencer es tendencia en ocasiones es por sus cambios de look o también por sus cirugías estéticas, esto último fue algo que aclaró en redes, revelando que su constante paso por el quirófano no es por gusto sino, por el contrario, es parte de un proceso que viene adelantando para sanar sus glúteos tras haber sido inyectada con biopolímeros.

Sin embargo, en las últimas horas, la influenciadora vivió un problema que azota a millones de colombianos en los últimos meses, la delincuencia, algo que, según cifras oficiales ha ido creciendo en todas las ciudades de Colombia.

La influenciadora compartió a través de su cuenta oficial de Instagram el momento exacto en el que se percató que le habían roto un vidrio de su camioneta, expresando con rabia su impotencia por lo sucedido.

No sea hijue$%#, mire lo que me hicieron, por qué me hacen esto, yo qué les he hecho, mire como me rompieron el vidrio y me dañaron la camioneta, además de los objetos que me sacaron a mí y a mis amigos.