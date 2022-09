Yina Calderón explica por qué no ha mostrado a su novio en las redes sociales

Yina Calderón se encuentra en pleno proceso de recuperación de su cirugía de reconstrucción de glúteos que se realizó hace pocos días, pero eso no ha impedido que de vez en cuando la influenciadora se muestre en las redes sociales para mostrar parte de lo que ha sido su recuperación y hacer dinámicas para interactuar un poco con ellos.

Recientemente, la empresaria de las fajas activó la herramienta de preguntas y por supuestos los internautas aprovecharon para consultarle sobre diferentes temas, incluyendo su cirugía y su vida amorosa, es así que uno de sus seguidores le pidió que por favor presente a su novio, ya que en varias oportunidades ella ha dicho que está actualmente en una relación sentimental, pero no a revelado su identidad ni mostrado en las redes sociales, donde ella es muy activa.

Y por supuesto Yina Calderón no tuvo ningún inconveniente en responder, pero antes envió un mensaje sobre las parejas que muestran todo en sus redes sociales y luego terminan peleando 2como perros y gatos”.

Además, Yina agregó que considera que la relaciones deben ser privadas, que ella “no es de esas cosas” y que a su novio no le gustan las redes sociales ni nada relacionado a ellas, razón por la que ella prefiere mostrarse ella y partes de su cuerpo que mostrar a su novio.

“La relación es de uno, la relación es de uno, mi amor, la relación es privada, yo muestro mi c&%$ pero a mis novios, no, déjenmelo quieto, a él no le interesan las redes y nada de esa mi&%$, por acá no, no somos de esas cosas, nenes”, agregó Yina Calderón.