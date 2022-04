Confunden a Yina Calderón con una “mula” en aeropuerto de Cuba

La empresaria Yina Calderón sufrió un pequeño incidente tras su reciente viaje a Cuba luego de que pensaran que transportaba droga.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene más de 600 mil seguidores, la joven contó lo ocurrido y el dilema que vivió tras llegar a dicho país.

Según detalló debido a los biopolímeros que aún le quedan en su cola, sustancia que se inyectó hace varios años atrás, pero que, pese a que los extrajo de su cuerpo, estos no salen en un 100% y por ello todavía tiene rastros de ellos en su cuerpo, los cuales pensaron que se trataba de droga.

“Resulta y pasa que llego yo a Cuba contenta, nuevos horizontes, nuevas cosas, nuevas situaciones, cuando de pronto me pasan por todos los filtros y me dicen ‘venga pa’ acá, pase por rayos x’ y ustedes saben que yo sufrí de los biopolímeros y obvio me salen un poco de bolitas en la cola y esos agentes pensaron que yo traía droga en la cola y me la montaron”, narró la influenciadora.