Yina Calderón enseñó su cintura al modelar en traje de baño

Como mucho saben, la empresaria e influenciadora Yina Calderón ganó gran popularidad en las redes sociales al realizar sus famosas ‘Putifiestas’ en diferentes ciudades del país, en especial, por aquellas que llevó a cabo durante las restricciones que el gobierno colombiano interpuso en medio de la pandemia por Covid-19.

Sin embargo, esta no fue la única razón que hizo que el nombre de Yina Calderón fuera conocido en la Internet, pues sus diversos procedimientos estéticos lograron llamar la atención de los usuarios, entre esos el retiro de sus prótesis de glúteos, la extracción de los biopolímeros y la supuesta extracción de un par de costillas.

Ahora, varias semanas después del procedimiento estético y después de enseñar cómo iban cicatrizando las heridas de su cirugía, Yina Calderón enseñó el resultado final al modelar un traje de baño.

En el audiovisual se puede ver a la joven lucir un traje de baño de dos prendas color blanco y azul que dejan ver a la perfección cómo quedó su cintura. Sin embargo, según se puede apreciar en los diferentes comentarios de la publicación, la cirugía no quedó como muchos esperaban, pues la empresaria aseguró en diversas ocasiones que tendría la cintura mucho más pequeña.

“Esa platica se perdió”, “Esa es la súper cinturita, no amiga te robaron”, “Y criticando a la Valdiri ????”, “Cuáles fueron las costillas que se sacó mija? Ese trabajito se perdió”, “Y esa es la Barbie pero la Barbie de esas chibiadas de un remate de esas de 2000”.

Sin embargo, varios seguidores opinaron lo contrario y manifestaron que la cirugía de su cintura había quedado bien y que, de hecho, había mejorado el aspecto de su cuerpo en gran medida.

“Por fin, se ve muy bien, el cuerpo le quedo muy lindo”, “Dejen de criticar tanto, la verdad se ve suuuper bien”, “Duélale a quien le duela le quedó el cuerpo muy bonito”, “Yina lo que estaba era costillona ombe… se ve súper bien ahora”, “Pues no es que sea la cinturita de Thalía pero mejoro a mí me gusto lo que Gina debería dejar es tanta mentira que no se sacó ninguna costilla así caería mejor sin tanta mentira”