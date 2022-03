Yina Calderón dio detalles del accidente que sufrió con un motociclista

En la jornada de este martes la empresaria de fajas Yina Calderón sufrió un accidente contra un motociclista, que según su versión, se comió el pare y terminó chocándose contra su vehículo.

Recordemos que la mujer anunció el accidente con su voz entrecortada mostrando los daños de su carro y la motocicleta, pero minutos después borró las historias. Sin embargo, hoy dedicó gran parte de sus historias para detallar lo que pasó.

"Me fui a recoger a mí mamá y yo voy pasando una calle y cuando de repente triple salto mortal, había estrellado un motociclista, el man rodó por mi carro y yo lo primero que pensé fue "lo maté, no"....yo voy donde él a preguntarle que le pasó y el me dice que no pasó nada, pero estaba lesionado, con la moto vuelta mier$% y yo "¿cómo así que no pasó nada?"...resulta que el señor no vio el pare y siguió como si nada", comenzó Yina.