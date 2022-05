Yina Calderón desmintió intenciones de pelea contra Epa Colombia

En las últimas horas, la empresaria de fajas y creadora de contenido Yina Calderón, se mostró muy emocionada en sus historias de Instagram, al confesar que había sido nuevamente invitada especial en la feria de belleza más importante del país cafetero: ‘Expobelleza’ 2022.

Te puede interesar leer: Yina Calderón aclara que sí estará en ‘Expobelleza’

Recordemos, que la sorpresa de la huilense fue porque en la edición del 2021, dio bastante de qué hablar junto a su vecina de stand, la controversial empresaria de keratinas Daneidy Barrera, más conocida en redes scoiales como Epa Colombia, con quien protagonizó varias escenas de competitividad regalando productos y hasta dinero, que culminaron con fuertes mensajes en sus redes personales, que por poco, terminan en agresión física, por lo menos en las intensiones que tuvo Yina.

“Bueno les tengo una sorpresa. ¿Ustedes se acuerdan de esto? (señalando los titulares de los inconvenientes con Epa) Resulta y pasa que hay una feria en Medellín que se llama ‘Expobelleza’, para mí, la feria más grande del país. Obviamente nuestra empresa siempre los ha acompañado desde el primer momento” dijo la influencer en sus historias.

Sus palabras no quedaron ahí y añadió que el año pasado Daneidy se puso a regalar productos para llamar la atención y que ella también, lo que las hizo pensar que este año no las invitarían pero "oh sorpresa...no sólo nos han invitado, nos dieron un súper espacio. De nuevo nos vamos a ver las caras por allá...Entonces este fleque, fleque de este año está pa’ alquilar, está pa’ alquilar un palco grande".

También te puede interesar: Yina Calderón peleó con un hombre que supuestamente besó a su mamá.

Yina Calderón desminitó intenciones de pelea

Sus palabras dejaron mucho a la imaginación de los internautas que rápidamente interpretaron sus palabras como una advertencia de pelea para Epa Colombia. Por ello, quiso aprovechar sus redes en las últimas horas, para darle claridad a su mensaje y desmentir cualquier intención de pelea que hubieran malentendido de su parte.

Nenes una cosita que ustedes me están escribiendo al directo, que yo voy a armar el chafarrungo (la pelea) en Expobelleza, no nenes, no, yo no hago nada siempre y cuando nadie se meta conmigo, si se meten conmigo pues nenes, cuando choca choca, pero nenes, de resto no

Culminó su mensaje, recordándole a sus fanáticos, que ya tiene abiertas las puertas de su nueva tienda de fajas en la ciudad de Medellín, para quienes quieran ir a visitarla.

No dejes de leer: Yina Calderón se mostró bailando al ritmo de Andy Rivera.