Yina Calderón defendió a su mamá tras las críticas por su baile

En las últimas horas, la mamá de Yina Calderó, doña Merly Ome, sorprendió a millones de internautas tras compartir un video en sugerentes prendas haciendo el famoso baile de la cantante brasilera Anitta.

Lee también: Mamá de Yina Calderón dividió comentarios tras hacer el trend de Anitta

Como es habitual en estos casos, las posturas divididas de los internautas no tardaron en llegar y mayormente, criticaron que a su edad, se mostrara con prendas tan reveladoras y haciendo ese tipo de bailes. De hecho, muchos insinuaron que por eso, sus hijas se veían tan envueltas en polémicas.

Tras esto, Yina dedicó gran parte de sus historias para defender el baile de su progenitora, resaltando que no hay edad para ser sensual y divertirse. Además, reiteró que se siente muy orgullosa de lo que han logrado como familia.

Puedes leer: Yina Calderón se despachó contra Lina Tejeiro

A mí no me molesta lo que escriben acerca de mi mamá, les voy a decir una cosa, nosotras sabemos bien quiénes somos, yo sé uién es mi mamá, mi mamá sabe quién soy yo, nosotras sabemos de dónde venimos, a nosotras no nos importan los comentarios malos...yo soy una mujer súper fuerte emocionalmente.