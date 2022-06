"Me obligaron a conseguir escoltas", Yina Calderón tras ser vícitima de robo

En las últimas horas se conoció que la empresaria de fajas Yina Calderón fue víctima de robo a mano armada en la ciudad de Medellín, donde pasó uno de los sustos más grandes de su vida. Así lo relató la mamá de la empresaria, Merly Ome en sus historias de Instagram, donde detalló que pertenencias como el celular, las joyas, dineros y documentación de su hija y acompañantes fueron hurtadas.

Acabo de comprar celular, nuevo iPhone 13 nuevo, este es mi tercer iPhone 13, ¿qué pasó ayer en Medellín? les voy a contar y realmente me pone muy triste porque Medellín siempre ha sido una ciudad que me acoje demasiado, es donde yo más toco guaracha, la gente es súper amable y a mi en la vida nunca me había pasado lo que me pasó anoche que en verdad fue un momento terrible.

Posterior a ello comenzó a relatar que estaba con unos amigos (dos hombres y una mujer) comiendo "perra" en uno de sus restaurantes favoritos en la zona del Poblado en Medellín y que cuando iban camino a su lugar de hospedaje y pararon en el semáforo, sintieron que alguien le pegó al carro por detrás y cuando sus acompañantes se bajaron a ver qué sucedía, fueron sorprendidos por varios hombres armados que los despojaron de topas sus pertenencias.

Se nos subieron al carro y nos robaron todo, las cadenas de oro de mis amigos, las manillas de oro, los celulares, las billeteras, absolutamente todo, pasé un momento horrible nos apuntaron con las pistolas, osea no entiendo nada, fue un momento horrible, el carro en el que iba tampoco es que fuera muy lujoso como para que dijeran que ibamos en tremendo carro, no sé qué pasó, yo creo que mientras me comí la perrita me ficharon, porque no encuentro otra explicación.