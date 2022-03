Yina Calderón contestó si está interesada en alguien y más detalles

La empresaria Yina Calderón despejó a sus fanáticos de algunas de las dudas más comunes sobre su vida privada.

Por medio de sus historias en su cuenta de Instagram, donde tiene casi 600 mil seguidores, la joven compartió una grabación en la que se mostró contestándole varios interrogantes a uno de sus amigos, quien es el encargado de grabarla, mientras ella se encuentra comiendo.

Primero le preguntó sobre si le gustaba un hombre llamado Jacobo de la ciudad de Medellín y destacó que le parece “simpático”, pero no le gusta.

Posteriormente la cuestionó por qué le gustan más los hombres rubios.

“Jajajaj no sé, a mí me gustan los muchachos como monitos, blanquitos” , señaló.

También le preguntó si volvería con su exnovio, Andrés Arévalo, y esta ofreció una inesperada respuesta.

“¿Quién es ese?, no sé quién es” , mencionó.

Asimismo, la interrogó sobre si siente algo por alguien en cuestiones amorosas, comentado que sí, pero que es un romance que no se dará.

“Sí me gusta alguien, pero ya no pudo ser, no va a ser, ni será, ni nada”, dijo.