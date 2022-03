Yina Calderón confirmó nuevos retoques en su rostro

La empresaria de fajas Yina Calderón sorprendió en las últimas horas a sus miles de seguidores, al confesar mediante sus historias de Instagram que se hará nuevos procedimientos en su rostro, para corregir las molestas líneas de expresión.

Hoy no tengo maquillaje ni tengo filtro y les voy a contar por qué, resulta que yo les dije a ustedes que me iba a hacer unos procedimientos en la cara de las cuales desistí...yo tengo unas líneas de expresión por la edad o por lo que sea, que están saliendo, al rededor de los ojos y esta es la que menos me gusta (la que está al borde de su boca), comenzó Yina.