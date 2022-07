Yina Calderón confiesa cuándo fue la última vez que tuvo intimidad

Muy activa se encuentra Yina Calderón por estos días en las redes sociales debido a que se encuentra envuelta en medio de dos escándalos, el de la supuesta pelea que tuvo con su exnovio en Medellín, a quien acusó de haber intentado atentar con su vida, pero quizás la más llamativa es el intercambio de fuerte mensajes que Yina ha protagonizado con Andrea Valdiri.

Pero dejando un poco esos temas a un lado, en medio de su visita a la capital antioqueña interactuó con sus seguidores con quienes habló de temas a su cabello, sus amores del pasado y hasta de confesiones muy íntimas.

Yina Calderón activó una dinámica de preguntas en su cuenta oficial de Instagram y por supuesto los internautas aprovecharon para cuestionarla sobre diferentes temas y también para enviarle halagadores mensajes, uno de ellos un fan que afirmó que se ve muy hermosa con su nuevo look, además aseguró que le encanta su forma de ser.

“Se te ve hermoso el pelo así, me encanta tu forma de ser, no cambia por nadie”, escribió el internauta.

Al respecto Yina Calderón aseguró que a ella le gusta mucho su tono cobrizo, que se lo han halagado mucho e incluso asegura que ese es el color de los pretendientes.

“Mi amor sí, y yo me he sentido muy bien con este pelo cobre, mira que me dicen que ‘mamacita’, que ‘cómo te ves’, que tengo más pretendientes, el cobre es el tono de los pretendientes”, contestó Yina muy sonriente.

En la misma ronda de preguntas, un fin le preguntó por su exnovio Nicolás Hernández y ella respondió que él está ahora casado, razón por la que no se han vuelto a ver, además aseguró que parece que ella no le cae muy bien a la esposa de Nicolás.

“Siempre me preguntan por Nico, nene, Nico creo, tengo entendido, tiene esposa, o sea tiene mujer y pues no, no creo que yo la caiga muy bien a ella, entonces mejor mantener la distancia, pero me cae súper bien”, respondió Yina.