Con bailarines y trago: así celebró Yina Calderón el día de la madre en su empresa

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, la controversial influencer colombiana Yina Calderón mostró cómo les celebró a las colaboradoras de su empresa el día de la madre.

En las historias de su red social, Yina explicó que quiere darles a estas buenas mujeres y madres un día inolvidable con trago, música, dulces y hasta dos bailarines.

“Hoy no va a ser un día de tan juicio. Resulta y pasa que celebramos el día de la madre en mi empresa y voy a emborrachar a toda la empresa ¿Ustedes qué dicen? […] Bueno. Como yo cumplo todo lo que digo, en este momento vamos pa’ la empresa. Tatan, tatan, que empiecen los juegos del hambre aquí por este Instagram” dijo la influenciadora en esta red social.

Efectivamente, se armó toda una parranda en este lugar, pues Yina les llevó aguardiente, música y bailarines para que les hicieran un show muy completo y a cada una de las colaboradoras, pues bailaron todo tipo de música.

Sigue recibiendo muchas críticas

Yina es una de las creadoras de contenido que despierta más polémicas en Colombia, pues suele tener acciones que son de poco agrado para mucho e incluso ha tenido varias peleas con otras creadoras de contenido como Epa Colombia y Andrea Valdiri.

Esta vez no fue la excepción, pues a muchos internautas no les pareció bien que Yina esté en un ambiente así conociendo el problema de alcohol del que ella misma ha hablado. Además, no les parece una buena idea de celebración del día de la madre.

“Yina de verdad no sabe cómo llamar la atención. Menos mal no le importaba Instagram” escribió una usuaria de redes sociales.

“Auxilioooo ya dejen de darle tanta publicidad a esa mujer. ¡¡¡Qué desastre de vieja en serio, si aja!!! ¡¡¡Es página de chismes, pero uy no!!! Que estrés está vieja, tan boleta” comentó otra internauta.

“Las empleadas de yina son adultas pueden decir que no quieren tomar nadie las obliga...”

Sin embargo, también hubo comentarios de internautas que consideraron que no ven nada malo en este tipo de fiestas.

“Yo no le veo nada de malo hasta yo quisiera que me trajera mi jefa un bailarín de esos”.

