Yina Calderón anunció nuevos procedimientos y tatuajes en su cuerpo

La creadora de contenido y empresaria Yina Calderón, se convirtió en tendencia digital de Instagram tras revelar en sus recientes historias de Instagram que tendrá una nueva entrada al quirófano, pero esta vez, no es únicamente por procedimientos estéticos.

La huilense se someterá al quinto procedimiento de retiro de biopolímeros y aprovechará el mismo, para realizarse la reconstrucción de glúteo, con el fin que quede acorde a las nuevas facciones corporales.

Estos no serán los únicos nuevos procedimientos de la ex protagonista de novela, pues también anunció que se hará nuevo tatuaje y que además, tratará de convencer a su médico para que también se haga uno.

También me voy a hacer la cola, yo creo que ustedes saben que tengo otravez un problema de biopolímeros, entonces voy a aprovechar para hacerme la reconstrucción y me voy a tatuar, voy a ir a invitar a mi cirujano para ver si es capaz de tatuarse...voy a tatuarme algo que me quiero tatuar desde hace rato, adivinen qué es.