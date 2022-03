Yina Calderón sorprendió con su anuncio en redes

Hace tan solo unos meses que la empresaria de fajas Yina Calderón, comenzó su proceso de tranformación para convertirse en la primera Barbie humana de Colombia. Para ello, se hizo un retoque de mentón, un retiro de su costilla flotante, un amarre de estómago en forma de corset, una reducción de busto y una ampliación de caderas.

Desde entonces, viene en delicado proceso de recuperación, donde coincidencialmente en la jornada de ayer (28 de febrero) confesó que le había abierto una herida de su procedimiento, la cual le generó mucho dolor por la cogida de puntos.

Cuando se pensaba que estaría en reposo para evitar complicaciones, la mujer sorprendió en sus más recientes historias al confesar que entraría nuevamente al quirófano para hacerse una nueva cirugía de glúteos.

"Me voy a hacer la cola, ahí les cuento el chisme en primicia" dijo Yina, mientras presumía los mpusculos de sus piernas.

Tras la confirmación, diversas páginas de entretenimiento nacional compartieron la noticia, desatando todo tipo de reacciones por parte de los internautas, quienes se mostraron preocupados y molestos por su obsesión para las interveciones.

"Las cirugía plástica son adictiva.!!! La. Salud no es conocida hasta que no es perdida... Será que tiene buena hemoglobina", "la cola de Yina tipo: mk yaaaa!", "se estaba operando la hernia del ombligo jajajaja", "Woow ahora q se operó solo pasa tapándose parte de la barriga pobre le quedaron cicatrices" y "ojalá la vanidad no le pase factura", fueron algunos de los comentarios.

