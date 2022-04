Yina Calderón afirmó haber superado su problema de alcoholismo

La joven influenciadora Yina Calderón atravesó durante un largo tiempo por un grave problema de alcoholismo que la mantuvo en el ojo del huracán por sus excesivas fiestas y reuniones constantes en plena pandemia por Covid-19, sin embargo, hoy día manifiesta sentirse en un nivel emocionalmente estable.

Te puede interesar: Yina Calderón ya tendría pareja para la fiesta de Aida Victoria Merlano

A través de las historias de su cuenta oficial de Instagram, Yina se sinceró con sus seguidores sobre este tema, pues siempre los ha considerado un apoyo en este duro proceso que ya da por superado.

“Ustedes saben que yo ya estoy curada de una cirugía exitosa, que me siento muy bien (…) y a parte de eso siento que estoy en un nivel emocional ya bien, porque realmente yo no estaba bien, no estaba bien por muchas cosas que yo siempre me he callado y no les he contado. Había muchos problemas, muchas cosas que hacían que… Ustedes saben el problema de alcoholismo que atravesé todo diciembre”.

Sin embargo, aunque la joven aseguró que esta etapa de su vida había sido superada, también afirmó que no había dejado las bebidas alcohólicas del todo, ya que de vez en cuando tomaba con sus amigos.

“Yo no he dejado el licor, es simplemente que lo he aprendido a manejar, porque yo sigo bebiendo, o sea, pero lo he aprendido a manejar. En diciembre nenes, era todo el día, era todo el tiempo, era una depresión… Pero bueno, eso no es el tema hoy”.

Además de esto, Yina confirmó que ya se sentía mejor emocionalmente y agradeció a todas las personas que estuvieron detrás de ese proceso, en especial a su productor de guaracha, Tunix.

“Bueno, a lo que conlleva todo eso es a que me siento ya con todas las fuerzas, con todas las ganas. Quiero agradecerle profundamente y de verdad a Tunix, que es mi productor de guaracha, que siempre me ha motivado. También muy agradecida con toda esa gente que me impulsa, porque a veces uno necesita muchachos, una mujer como yo muchachos, yo soy muy fuerte. O sea, literalmente yo soy fuerte. A mi me resbala todo con todo, pero hay veces en donde yo digo agh (suspiro) Y un mensajito motiva muchísimo, pero ya estoy preparada bebés así que volví”.

YINA CALDERÓN CONTINÚA BEBIENDO, PERO NO EN EXCESO

Días atrás, la joven empresaria había revelado a sus seguidores que Aida Victoria Merlano la había invitado a su fiesta de cumpleaños, y a juzgar por las recientes declaraciones de la creadora de contenido habrá bastante licor.

“No es porque se mi fiesta, pero vamos a tirar la casa por la ventana. Eso va a estar bueno, en su punto. El que no esté dispuesto a volverse mier** que allá no se aparezca. Si usted está tomando antibióticos, suspenda. Usted verá con qué se emborracha; guaro, tequila, whisky, pero eso sí, hasta el último trago se bebe”.

No dejes de leer: “Vamos a tirar la casa por la ventana”: Aida Victoria Merlano sobre su fiesta de cumpleaños