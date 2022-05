Yina Calderón aclara que sí estará en ‘Expobelleza’

En su cuenta de Instagram con más de 1 millón 100 mil seguidores, la controversial creadora de contenido colombiana, Yina Calderón, les comentó a sus seguidores que está muy emocionada porque sí participará en ‘Expobelleza’ 2022.

La influencer recordó que en la edición anterior de la fiesta tuvo inconvenientes con la también empresaria Epa Colombia. Sin embargo, confesó que sí estará presente en la feria de este año.

Pero Yina no sólo explicó de qué se trata la feria de belleza, sino que también recordó por qué fue que se peleó con Epa.

“El año pasado me pusieron a la señorita […] que ustedes ya la conocen al lado mío y pues, nene, nosotros no la vamos y no es de mentira, es una realidad. Pues la tipa se pone a regalar palta para llamar la atención, pues yo me puse a regalar fajas y el fleque, fleque, el agarrón de los agarrones. Pensamos que este año ya no nos iban a invitar por peleoneras, pero oh sorpresa, oh sorpresa” continuó.