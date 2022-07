Así le respondió Yina Calderón a quien le propuso tener un romance

En la jornada de este martes 12 de julio, la empresaria de fajas Yina Calderón comenzó su festejo de una nueva vuelta al sol, donde como ya lo evidenció en sus historias de Instagram, tuvo una excéntrica decoración en su apartamento en Bogotá la cual estuvo muy a su estilo, con detalles en colores y diseños infantiles.

Aprovechando su día, la ex protagonista de novela habilitó la famosa dinámica de preguntas para hacer algunas confesiones que sus seguidores quisieran saber. Sin embargo, hubo un internauta que contrario a interrogar, fue el quien quiso tomar la delantera y hacerle una declaración a la huilense, donde le pidió que fuera novios.

"Nene pero lo que pasa es que yo soy un trote bravo, no me aguanta, yo creo ue no ha nacido un sayayín que me aguante el trote, yo soy compleja, compleja, compleja, no sé si usted se le mida", respondió la empresaria.