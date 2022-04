Yeison Jiménez y su análisis sobre el dinero

El reconocido cantautor colombiano de música popular, Yeison Jiménez, quien recientemente tuvo un enternecedor detalle con una pequeña fan suya, quiso hablar acerca de los efectos que tiene el dinero en las personas.

Y es que, aunque las palabras no son del todo suyas, Yeison sí se mostró muy de acuerdo con lo que dice el hombre en el video que publicó.

Además, este sujeto explica que lo mejor que uno puede hacer, si llega a tener dinero, es cuidar de los demás entendiendo que no se ´puede hacer dinero a costa de otros.

“No dejes que el dinero te quite lo mejor. Lo viví cuando era más joven, pero aprendí que nunca me volvería a pasar, presumo mi dinero y hago mucho, pero no dejo que me quite lo mejor de mí. No tomaré decesiones sólo por hacer dinero. Mi regla es, me comprometo con transacciones que me generen dinero, pero no lo haré a costa de que otros pierdan dinero, lo aseguro en todo lo que hago. Si hay alguien que pierde dinero como consecuencia de mis transacciones, entonces no lo haré” finaliza el video.