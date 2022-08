¿Nueva colaboración? Yeison Jiménez y Jessi Uribe estarían preparando canción

Yeison Jiménez y Jessi Uribe se han posicionado en los últimos años como los cantantes revelación del género popular, sacando infinidad de canciones que han puesto a cantar y a gozar a millones de personas en Colombia y Latinoamérica.

Pues los artistas son recordados por exitosas canciones como "Tenías razón"; "Ya no mi amor"; "Bendecida"; "Ya no mi amor"; "Mi venganza"; "Dulce pecado"; "Ellas así son"; "Matemos las ganas" y "OK", entre otros múltiples sencillos musicales.

Por eso, su gran fanaticada no se pierde ninguno de sus lanzamientos, que muy pocas veces decepcionan. En las últimas horas, ha salido a flote el rumor que los artistas estarían planeando una colaboración juntos, algo que, los artistas al parecer confirmaron en redes sociales.

Mira también: Jessi Uribe es criticado por estar bebiendo durante presentación

Jessi Uribe y Yeison Jiménez planean colaboración juntos

A través de su cuenta oficial de Instagram el cantante Jessi Uribe compartió el momento en el que se encontró en un evento con Yeison en donde estaban bromeando, pero en un momento el artista le dice a Yeison que ya es hora que saquen una canción juntos.

¿Será que este año nos tiramos algo? le preguntó Jessi a Yeison, quien le responde que ya es hora que lancen alguna canción juntos y bromea diciendo que así sea un villancico.

Aunque no dieron fecha oficial a esta esperada colaboración los artistas anunciaron que la canción estaría planeada para este 2022, por eso, sus fanáticos han mostrado su emoción y felicidad a través de redes sociales.

Yeison Jiménez un artista cercano a sus seguidores

El artista recientemente sorprendió a una de sus pequeñas seguidoras durante un concierto en Cartagena, en donde en medio de su gran espectáculo decidió invitar a cantar a una fanática a la tarima, pues esto hizo que miles de internautas destacaran esa gran cercanía del cantante con sus fans.