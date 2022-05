Yeison Jiménez vuelve a redes luego de percance de salud

En su cuenta de Instagram con casi 4 millones de seguidores, el cantante colombiano de música popular, Yeison Jiménez, les comentó a sus fans que tuvo un percance de salud que le provocó fuertes dolores en el pecho y algunos desmayos.

En le comunicado publicado en sus redes este lunes 16 de mayo, se comunicó a los seguidores del cantante que, aunque los síntomas eran muy parecidos a los de un infarto, luego de los exámenes médicos se descartó esta posible afección.

Ahora bien, este martes 17 de mayo, el cantante se comunicó con sus fans por medio de las historias de su Instagram y explicó que ya se encuentra mucho mejor, por lo que no va a cancelar los eventos que tiene próximamente.

“Quería darles las gracias por sus buenos deseos, por todos los comentarios de cariño y amor que me han enviado. Gracias a Dios ya me encuentro mucho mejor, estoy, obviamente, siguiendo todas las indicaciones médicas, pero todo sigue en pie, los eventos del fin de semana se van a realizar. No hay una complicación ni hay un dictamen médico que impida hacerlo” explicó el artista.