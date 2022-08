La respuesta de Yeison Jiménez al ser comparado con La Liendra

Ya no es raro que Yeison Jiménez sea comparado y confundido en sus presentaciones y en las redes sociales, pues en Colombia son varios los artistas que están en la industria de la música popular, tal como Pipe Bueno, Giovanny Ayala, Alzate, entre otros.

Hace unas semanas, al cantante de música popular nacido en Manzanares, Caldas, lo confundieron con Pipe Bueno mientras llevaban a cabo un evento en Venezuela. Sin embargo, al colombiano no solo lo confunden con sus colegas, esta vez recibió una comparación con un creador de contenido: La Liendra.

La comparación resultó luego de que Yeison Jiménez subiera un video a su cuenta de Instagram en la que ya va llegando a los cinco millones de seguidores, en el que se ve con un estilo urbano: Una camisa blanca y ancha, con un estampado de colores en la espalda, una bermuda negra y un sombrero pesquero.

Adicionalmente, la publicación estaba acompañada de un texto: “Amanecí contento”. Ante esta publicación los internautas no dudaron en decir que así vestido se parecía a La Liendra.

“Así vestido se parece a la Liendra”, dijo uno de los usuarios de la red social, pero lo que no esperaban los seguidores es que el cantante de música popular respondiera al comentario. “jajajaja no, yo tengo más carnita”, fueron las palabras de Jiménez, a quien al parecer el comentario no le generó ninguna molestia.

Cabe recordar, que en entrevistas pasadas realizadas a Yeison ha asegurado que en televisión y a través de sus redes sociales se ve más gordo y fornido de lo que es realmente.

Ante el comentario y la respuesta del cantante colombiano los cibernautas esperan la respuesta del creador de contenido, ¿responderá?

¿Jessi Uribe y Yeison Jiménez planean colaboración juntos?

A través de su cuenta oficial de Instagram el cantante Jessi Uribe compartió el momento en el que se encontró en un evento con Yeison Jiménez en donde estaban bromeando, pero en un momento el artista le dice a Yeison que ya es hora que saquen una canción juntos.

Aunque no dieron más detalles ni fecha oficial a esta esperada colaboración los artistas anunciaron que la canción estaría planeada para este 2022, por eso, sus fanáticos han mostrado su emoción y felicidad a través de redes sociales.