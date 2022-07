Yeferson Cossio reveló las locuras que hizo en su último día en el Tomorrowland

El influenciador Yeferson Cossio reveló cuáles fueron las locuras que hizo en su último día en el festival de electrónica más importante del mundo, el Tomorrowland, el cual se llevó a cabo en Bélgica.

A través su cuenta de Instagram, donde tiene más de nueve millones de seguidores, el joven compartió un carrusel con varias fotografías y videos de lo que vivió en su tercer día de festival.

Recordemos que, el joven viajó junto con su hermana, Cintia Cossio, su cuñado Jhoan López y varios de sus amigos.

Allí narró cada situación de cada publicación, donde se mostró posando para fotos con desconocidos, se dejó coquetear de mujeres mayores que él, aceptó bailar nuevamente con su hermana Cintia Cossio y hacer particulares movimientos y hasta le subastaron su ropa interior.

“Foto 1: No sé quién es el tipo de la falda.

Video 3: Las señoras de allá son muy coquetas y me daba risa como me morboseaban.

Video 4: Cintia Cossio me retó a los prohibidos. Yo estaba muy loco, no hubiese aceptado eso.

Video 5: Cuando me fui a bañar dejé guardado los bóxers y la pantaloneta, con Luisa me robaron los bóxeres e hicieron una subasta en Instagram, tenía mucha vergüenza.

Video 6: Estalló.

Video 8: Aún estallado.

Video 9: Besando los calvos que veía pasar”, explicó en un comentario en la publicación.