Yeferson Cossio y la advertencia que le hizo a Cintia por su viaje a Japón

El influenciador Yeferson Cossio pronto se irá a vivir por un tiempo a Japón luego de que confesara que necesita un tiempo para él mismo lejos de su rutina diaria por el bienestar de su salud mental.

A través de su cuenta de Instagram, donde tiene casi 10 millones de seguidores, compartió un carrusel con varias fotografías junto a su hermana Cintia Cossio en su reciente viaje en globo en México, donde destacó lo mucho que la extrañará.

“Te voy a extrañar”, agregó en la descripción de la publicación.

Tras su revelación, logró que la creadora de contenido reaccionara y destacar que ella también lo iba a extrañar bastante.

“Y yo a ti”, mencionó Cintia.

Tras la revelación, lograron miles de “me gusta y comentarios al respecto.

“Se les quiere en demasía, la mejor vibra para ambos, picos", "Más fácil lo encuentro por allá que en Colombia ome, más bien diga dónde le llego. Muchos éxitos bro", "Hermosos", "qué lindos", "No hay nada más triste que eso, separarte de tu familia...espero que te vaya bien en tu nueva andadura", "QUE BELLOS, ESE AMOR QUE SE TIENEN ES HERMOSO", "Hermosos los dos", "Tan bellos, me encantan ambos", "bendiciones Yeferson", "Belleza", "ella seguro te cae de sorpresa", "Yefito muy papacito", "Los amo", "No me imagino esa despedida de ustedes", "Son lo más", "Obvio nos va hacer mucha falta”, fueron algunos de los mensajes que le dejaron sus admiradores.

También se mostró con una de sus perras, señalando que le iba a hacer mucha falta.

“Le estoy diciendo que solo iré a instalarme, a ver que tal todo y en un tiempo volveré por ella, que en verdad no puedo vivir sin ella y sus hermanos”, comentó.

La petición de Yeferson a Cintia por su viaje a Japón

Por su parte, Cintia activó la herramienta de preguntas por medio de sus historias en su cuenta en la misma red social y allí la cuestionaron sobre si no iría a visitar al joven, confesando la advertencia que le hizo el influenciador sobre dicha situación.

“Como él sabe que soy una demente que le llego a donde sea, fue lo primero que me dijo, que no me quería ver por allá, que ni se me ocurra y pues esta vez creo que respetaré su voluntad”, dijo.

