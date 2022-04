Yeferson Cossio hizo clara advertencia a quien intente robar su casa

El creador de contenido Yeferson Cossio es sin duda, uno de los personajes más fuertes en las plataformas digitales, por sus contenidos de humor y bromas extremas, por su relación con Jenn Muriel y sobre todo, por las aplauidas obras sociales que hace constantemente con animalitos y personas vulnerables del país. Esto, le permite gozar actualmente de una comunidad en Instagram cerca a los 9 millones de seguidores.

Gracias a esto, gran parte de lo que hace y publica el también empresario, se convierte rápidamente en tendencia digital y como ejemplo de ello, están sus más recientes historias de Instagram, donde se mostró un tanto sulfurado y después, dando una clara advertencia a quien si quiera pensara en acercarse a su vivienda para robar.

"Gusfraba...me dejé llevar ¿cierto?.. voy a dejar el tema de lado, pero no sin hacer antes una advertencia muy fuerte, al hijue%&/ que se trate de meter a robar una vez, no respondo...no respondo por los actos de Paco (su perrito) Dios mío, el está protegiendo...piénselo dos veces, puesto que no respondo", expresó Cossio con un tinte de humor al mostrar a su mascota.