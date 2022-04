Yeferson Cossio y Jenn Muriel protagonizaron divertido reto

El creador de contendio Yeferson Cossio se encuentra en lo que parece su plan de reconquista con la también influencer Jenn Muriel, con quien tuvo una estable y sonada relación, misma, que a comienzos de año, decidieron darle un alto, no por falta de amor sino por que ambos tenían propósitos distintos a futuro.

Sin embargo, desde hace varias semanas se ha evidenciado un nuevo acercamiento entre ellos, donde se han tomado tiempos fuera del país y románticas cenas en aras de restaurar su noviazgo. En el marco de la tendencia que han generado con las posibilidades de reconciliación, el antioqueño subió un cómico y tierno video con el que pretendieron "limar asperezas" y terminaron sacandose además de risas, unos cuantos trapitos al sol.

La dinámica consistía en ver imágenes de banderas de diferentes países y desde luego, adivinar a qué lugar pertenecía, el que perdiera, recibía un "almohadazo" del otro. Lo cómico, es que al momento de dar los "golpes", aprovecharon para recordarse los momentos tristes y angustiantes que vivieron al no estar juntos.

"Entonces me dejaste, me hiciste pasar noches de tusa" dijo Yeferson Cossio, cuando estaba a punto de ponerle penitencia a Jenn por no adivinar la bandera que le correspondía. A esto, Jenn respondió confesando que ella también la pasó muy mal.